Вашингтон, , 06:32 — REGNUM Напряжённости в военной плоскости не усмотрели в Арктике, несмотря на резкое обострение взаимоотношений между державами, Вооружённые силы (ВС) США. Такое заявление сделал 25 апреля глава Северного командования (НОРТКОМ) американских ВС генерал Глен Ванхёрк, сообщает ТАСС.

В Арктике Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Американский военачальник отметил, что Россия разработала потенциал, который позволяет ей действовать в Арктике и влиять на различные операции на данной территории. Ванхёрк уточнил, что климатические изменения открыли для России дополнительные возможности в Арктике в плане коммерческого судоходства, доступа к морским путям, доступа к полезным ископаемым и ресурсам.

«Что касается конкретно Соединенных Штатов, то, откровенно говоря, нужно присутствовать, чтобы была напряженность. А я не вижу того, что мы там находимся, что у нас, я бы сказал, конфронтационные вызовы в Арктике», — отметил Ванхёрк.

По словам генерала, напряжённость наблюдается в основном в информационном пространстве, касающемся вопросов, связанных с Арктикой, но военной напряжённости нет.

Однако Ванхёрк утверждает, что Россия и Китай, который хочет обеспечить себе присутствие в Арктике, стремятся изменить международные нормы, существующие с окончания Второй мировой войны. Это, по словам американского военачальника, создаёт «потенциал для трений, потенциал для кризиса и конфликта».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что развитие Арктики является одним из приоритетных направлений для России.

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