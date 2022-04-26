Вашингтон, 26 апреля, 2022, 06:32 — ИА Регнум. Напряжённости в военной плоскости не усмотрели в Арктике, несмотря на резкое обострение взаимоотношений между державами, Вооружённые силы (ВС) США. Такое заявление сделал 25 апреля глава Северного командования (НОРТКОМ) американских ВС генерал Глен Ванхёрк, сообщает ТАСС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM В Арктике

Американский военачальник отметил, что Россия разработала потенциал, который позволяет ей действовать в Арктике и влиять на различные операции на данной территории. Ванхёрк уточнил, что климатические изменения открыли для России дополнительные возможности в Арктике в плане коммерческого судоходства, доступа к морским путям, доступа к полезным ископаемым и ресурсам.

«Что касается конкретно Соединенных Штатов, то, откровенно говоря, нужно присутствовать, чтобы была напряженность. А я не вижу того, что мы там находимся, что у нас, я бы сказал, конфронтационные вызовы в Арктике», — отметил Ванхёрк.

По словам генерала, напряжённость наблюдается в основном в информационном пространстве, касающемся вопросов, связанных с Арктикой, но военной напряжённости нет.

Однако Ванхёрк утверждает, что Россия и Китай, который хочет обеспечить себе присутствие в Арктике, стремятся изменить международные нормы, существующие с окончания Второй мировой войны. Это, по словам американского военачальника, создаёт «потенциал для трений, потенциал для кризиса и конфликта».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что развитие Арктики является одним из приоритетных направлений для России.