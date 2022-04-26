Лима, 26 апреля, 2022, 04:44 — ИА Регнум. Правительство Перу 25 апреля направило в Конгресс (парламент) страны законопроект о проведении конституционной реформы. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Gob.pe Педро Кастильо

Если Конгресс поддержит инициативу правительства, вопрос о созыве учредительного собрания для разработки нового основного закона Перу будет вынесен на всенародное голосование в рамках намеченных на октябрь очередных региональных и муниципальных выборов.

председатель Совета министров Перу Анибаль Торрес Васкес «Если население согласится, то необходимо будет созвать учредительное собрание, оно разработает новую конституцию, которая снова будет обсуждаться с общественностью для её одобрения. Если население не одобрит новый текст, на этом всё и закончится».

По словам главы правительства, над новым текстом Конституции будут работать 130 членов учредительного собрания, в состав которого должны войти представители разных политических сил, коренных народов, независимые кандидаты, люди с ограниченными возможностями и т.д.

Напомним, о планах инициировать проведение конституционного учредительного собрания президент Перу Педро Кастильо объявил в июле 2021 года в своей инаугурационной речи.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Перу Франсиско Сагасти заявил, что действующий президент Педро Кастильо «не имеет представления о том, как управлять страной».