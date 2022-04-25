Вашингтон, 26 апреля, 2022, 02:43 — ИА Регнум. Возможность введения новых антироссийских санкций продолжат рассматривать власти США. Об этом 25 апреля заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе традиционного брифинга.

(сс) The White House Джен Псаки

По словам Псаки, администрация Белого дома продолжает проводить обзор санкций. Как уточнила пресс-секретарь Белого дома, от санкций не может быть защищён никто.

Псаки отметила, что США уже ввели санкционные меры против президента России Владимира Путина и против его «ближайших приближённых». Предоставить подробный анализ, против кого будут направлены следующие санкционные меры, Псаки не смогла, так как, по её словам, работа над новым пакетом рестрикций ещё не закончена.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Великобритания ввела новые санкции на экспорт в Россию товаров и технологий, которые могут быть использованы против Украины.