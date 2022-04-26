Лондон, , 01:23 — REGNUM Запрет на экспорт в Россию технологий и товаров, которые могут быть использованы против Украины, ввело правительство Великобритании. Об этом сказано в заявлении, распространенном 25 апреля министерством внешней торговли страны.

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«Соединенное Королевство также объявляет о запрете на экспорт продукции и технологий, которые Россия может использовать для притеснения героического народа Украины», — сказано в документе.

В частности, запрет касается оборудования, необходимого для перехвата сообщений, прослушивания и наблюдений. Поясняется, что данная мера введена для закрытия всех возможных «лазеек», чтобы у России не было возможности закупать эти технологии у Великобритании. При этом не уточняется, о каком конкретно оборудовании идёт речь.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ущерб экономике Великобритании от антироссийских санкций составит £6,2 млрд (около $7,96 млрд).

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