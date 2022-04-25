Москва, 26 апреля, 2022, 01:11 — ИА Регнум. Специальная военная операция России на Украине должна завершиться договором, параметры которого определит стадия боевых действий на момент его заключения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 25 апреля в программе «Большая игра» на Первом канале.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Лавров

По словам главы МИД, конфликты такого характера заканчиваются соглашениями.

«Как в любой ситуации, когда применяются вооруженные силы, конечно же, все закончится договором, но параметры этого договора будут определяться той стадией военных действий, на которой этот договор станет реальностью», — сказал он.

Лавров подчеркнул, что существует связь между «ситуацией на земле» и «очертаниями гипотетического мирного урегулирования». Кроме того, министр напомнил, что ранее президент России Владимир Путин заявлял, что жители Украины должны сами определить, как им жить дальше.

«Насчет связи ситуации на земле и очертаний гипотетического или, скажем, эвентуального мирного урегулирования, конечно, такая связь существует. И как мы с самого начала подчеркивали в том заявлении, которое Путин делал, объявляя об этой специальной операции, мы, конечно же, прежде всего хотим, чтобы украинский народ мог сам решать, как ему жить дальше», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Москва прямо настаивает на включении Белоруссии в будущий договор России и Украины. Он отметил, что Минск должен выступать в документе в качестве участника и одной из стран-гарантов.