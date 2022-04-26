Приштина, , 23:28 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи-Садриу 25 апреля в провела совместную пресс-конференцию с заместителями госсекретаря США по европейским делам и Западным Балканам Карин Донфрид и Габриэлем Эскобаром.

Парламент Косово Assembly-kosova.org

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе конференции Османи заявила, что «отношения Косово с союзниками не должны определяться ходом диалога Приштины и Белграда», что стало ответом на настойчивые призывы американских партнеров к возобновлению диалога Сербии и Косово.

Вьоса Османи «У США нет больших союзников, чем Косово, в регионе и в мире. Мы доказали наш проактивный подход в случае с афганскими беженцами, готовностью принять украинских беженцев. Мы доказали нашу верность США также сохранением мира в регионе и введением санкций против России одновременно с нашими союзниками. Мы, может быть, маленькая страна, но работая с нашими партнерами, но работая с нашими союзниками, Соединенными Штатами Америки, мы можем иметь важное влияние в мире».

Читайте ранее в этом сюжете: В Косово обвинили Сербию в несоблюдении договоренностей