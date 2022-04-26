Приштина, 26 апреля 2022, 23:28 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи-Садриу 25 апреля в провела совместную пресс-конференцию с заместителями госсекретаря США по европейским делам и Западным Балканам Карин Донфрид и Габриэлем Эскобаром.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе конференции Османи заявила, что «отношения Косово с союзниками не должны определяться ходом диалога Приштины и Белграда», что стало ответом на настойчивые призывы американских партнеров к возобновлению диалога Сербии и Косово.
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