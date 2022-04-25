Москва, , 23:46 — REGNUM Телеведущий Сергей Зайцев поделился мнением о дальнейшей судьбе телешоу «Вечерний Ургант». Об этом пишет портал «Центральная служба новостей» 25 апреля.

Иван Ургант Кадр из интервью журналисту Владимиру Гомельскому

Зайцев считает, что без участия Ивана Урганта проект обречён на провал, поскольку найти достойную замену многолетнему ведущему просто невозможно. Также Зайцев заверил, что популярный артист является «настоящим и искренним человеком».

Ранее стало известно о том, что Иван Ургант распродаёт недвижимость на территории России. По мнению пользователей, подобное действие обусловлено желанием телеведущего эмигрировать из страны.

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