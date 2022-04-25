Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 26 апреля, 2022, 01:44 — ИА Регнум. Член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик поздравил президента Франции Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах 24 апреля. Об этом 25 апреля сообщило информационное агентство Республики Сербской СРНА.

Medija centar Beograd Милорад Додик

Додик пригласил Макрона на встречу для того, чтобы совместно искать компромиссный выход из политического кризиса в Боснии и Герцеговине.

Додик напомнил, что в письме от 15 ноября прошлого года он уже предлагал Макрону встретиться для того, чтобы обсудить политическую ситуацию в Республике Сербской, БиГ и в регионе Западных Балкан в целом.

Напомним, что Эммануэль Макрон во втором круге президентских выборов получил больше голосов, чем его конкурентка Марин Ле Пен, и сохранил свой пост президента Франции.