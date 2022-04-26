Москва, , 00:57 — REGNUM Если взрывы в приднестровских городах или другие подобные акции продолжатся, это будет свидетельствовать о подготовке к агрессии против Приднестровья. Об этом 25 апреля заявил ИА REGNUM депутат V созыва парламента Приднестровской Молдавской Республики Дмитрий Соин.

Тирасполь. 2 сентября 2020 President.gospmr.org

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«Если взрывы или подобные им акции продолжатся, будут происходить новые, то уже можно будет точно сказать, что готовится горячая фаза по Приднестровью со стороны противников Русского мира», — заявил эксперт.

Политолог подчеркнул, что в качестве цели было выбрано именно здание Министерства госбезопасности ПМР — «вызов брошен именно государственной безопасности Приднестровья».

«Один из выстрелов был направлен прямо в кабинет министра. Если бы он был на месте, то, конечно, погиб бы, и это была бы серьезная потеря для республики» — подытожил Соин.

Напомним, что 25 апреля 2022 года неизвестными из гранатомётов было обстреляно здание Министерства госбезопасности Приднестровья. Жертв нет, зданию причинен ущерб.