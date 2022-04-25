Белгород, , 23:08 — REGNUM Двое мирных жителей села Журавлёвка (Белгородская область) ранены в результате обстрела ВСУ, написал 25 апреля глава региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Губернатор сообщил, что собирался уезжать в Москву, но командировку пришлось отложить, когда глава Журавлёвки сообщила, что начался обстрел села.

Вячеслав Гладков «Уже сейчас понятно, что есть пострадавшие мирные жители. Пока это двое раненых: мужчина с ранением в руку и женщина в область шеи».

По словам главы региона, к раненым направлены врачи. Кроме того, в результате обстрела разрушению подверглись жилые дома. Он пообещал, что все разрушенные дома будут восстановлены и добавил, что ситуацию держит на личном контроле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли село Нехотеевка в Белгородской области.

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