Москва, 26 апреля, 2022, 01:06 — ИА Регнум. Негуманное отношение властей Хорватии к гражданам России не останется без достойного ответа. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала 25 апреля решение Загреба не позволить российской стороне организовать гуманитарный авиарейс для эвакуации большой группы сотрудников посольства России в Хорватии, которых хорватские власти объявили персонами нон грата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Вынуждены констатировать, что правительство Хорватии с упорством, достойным лучшего применения, продолжает развивать антироссийскую линию, настойчиво и планомерно разрушает двусторонние отношения, буквально опускаясь до козней», — процитировал слова Захаровой официальный сайт МИД России.

Напомним, что ранее Хорватия выслала 18 российских дипломатов из страны, определив 25 апреля как крайний срок для того, чтобы они со своими семьями покинули хорватскую территорию.