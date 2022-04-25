Бишкек, 25 апреля, 2022, 21:10 — ИА Регнум. Киргизские депутаты предлагают прекратить поставки поливной воды в Казахстан в качестве ответа на фактически устроенную соседней страной экономическую блокаду Киргизии. Об этом стало известно в ходе заседания комитета по бюджету и фискальной политике республиканского парламента.

Засуха

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По словам депутата Айбека Алтынбекова, киргизстанские большегрузные машины с товарами простаивают на границе с Казахстаном по несколько дней из-за искусственных бюрократических препятствий, создаваемых казахской стороной.

«Почему наши водители мучаются в многокилометровых очередях на границе с Казахстаном? Казахская сторона установила экономическую блокаду для того, чтобы товары из Китая шли только через Казахстан? Нужно поставить Казахстану водную блокаду», — подчеркнул он.

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