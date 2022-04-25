Белгородский губернатор сообщил об обстреле Нехотеевки
Белгородский район, Белгородская область, 25 апреля, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Обстрелу со стороны Украины подверглась Нехотеевка Белгородской области, сообщил вечером 25 апреля в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Последствия обстрела Нехотеевки
По данным главы региона, в селе повреждены четыре домовладения и один автомобиль.
«Пострадавших среди мирных жителей нет. Подомовой обход продолжается», — уточнил губернатор.
Как сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности.