Белгородский район, Белгородская область, 25 апреля, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Обстрелу со стороны Украины подверглась Нехотеевка Белгородской области, сообщил вечером 25 апреля в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Последствия обстрела Нехотеевки

По данным главы региона, в селе повреждены четыре домовладения и один автомобиль.

« Пострадавших среди мирных жителей нет. Подомовой обход продолжается », — уточнил губернатор .

Как сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности.