В Москве прошло заседание Совета по развитию цифровой экономики
Москва, 25 апреля, 2022, 19:47 — ИА Регнум. Совет по развитию цифровой экономики разработал предложения по модернизации образования в ИТ-сфере. Они помогут компенсировать нехватку специалистов в отрасли и добиться импортонезависимости России
Вопросам совершенствования системы подготовки ИТ-специалистов, развитию кадрового потенциала российских организаций и расширению мер поддержки для ИТ-специалистов и цифровых компаний было посвящено заседание Совета по развитию цифровой экономики на тему «Научно-образовательная политика и подготовка кадров в эпоху цифровой экономики», которое прошло под председательством первого вице-спикера СФ, секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака.
Открывая заседание, он отметил, что сейчас отрасли необходимо порядка миллиона специалистов. В связи с чем перед вузами стоит задача увеличить приём по ИТ-специальностям. При этом на государственном уровне нужны неординарные решения как для подготовки, так и для удержания кадров в области «цифры».
По его словам, есть успешные примеры государственной поддержки специалистов в области здравоохранения и образования в отдельных регионах — это программы «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель». Аналогичные меры поддержки могут применяться и в случае с ИТ-специалистами, считает первый вице-спикер Совфеда.
Также он предложил субсидировать ставку по кредитам на получение дополнительного профобразования и дать возможность бесплатно получать второе высшее по ИТ-специальностям.
Помимо этого, будут введены дополнительные льготы при покупке российского ПО и электроники. Речь идет о введении коэффициента 1,5 при учете расходов на приобретение российской радиоэлектроники и ПО. Это уменьшит налоговую базу компаний и снизит налог на прибыль. Регионам дадут право вести новый инвестиционный налоговый вычет на расходы по внедрению российской инновационной продукции и обучению сотрудников работе с такой продукцией, сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, отметив, что изменения уже находятся на рассмотрении в Госдуме.
Субсидии получат и российские разработчики ПО в сфере образования — это позволит поставлять продукцию учебным заведениям бесплатно или за минимальную плату, а также заместить зарубежное ПО от иностранных цифровых компаний, которые уходят с российского рынка.
Он также считает, что необходимо расширить список получателей ИТ-льгот в целом — в их число должны войти не только программисты и разработчики, но и преподаватели, специалисты инфобизнеса, работники радиоэлектронной промышленности. Все, кто имеют профильное образование и квалификацию. Помимо этого, Андрей Турчак предложил повысить предел годового дохода для самозанятых в ИТ-отрасли.
Представители отрасли поддержали озвученные предложения по модернизации и расширению системы подготовки ИТ-специалистов. Как отметила председатель правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская, нужно направить меры поддержки на те отрасли, которые критически важны для России.
Она отдельно отметила, что массового оттока представителей отрасли, несмотря на многочисленные сообщения в социальных сетях и СМИ, не было.
Глава думского комитет по информационной политике, депутат от «Единой России» Александр Хинштейн, в свою очередь, предложил ввести льготы для предприятий IT отрасли, которые берут на работу студентов. Также парламентарий предложил включить в школьные программы уроки цифровой грамотности.
Все предложения участников Совета по цифровизации поддержал зампред Правительства Дмитрий Чернышенко. Он подчеркнул, что меры поддержки специалистов ИТ-отрасли беспрецедентны.
Также Дмитрий Чернышенко рассказал, что в этом году более 80 тысяч студентов получат возможность пройти обучение на цифровых кафедрах. А всего до 2024 года на цифровые кафедры планируется принять 385 тысяч студентов.
Читайте ранее на ИА REGNUM: Жизнь под санкциями: масштабная экономическая либерализация России