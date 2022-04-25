Орадя, Румыния, 25 апреля, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Автомобиль с пятью пассажирами в салоне был заблокирован на горной дороге в уезде Бихор на северо-западе Румынии в результате масштабного обвала каменных пород и деревьев. Об этом 25 апреля сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

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Из-за инцидента от внешнего мира была отрезана большая территория с несколькими населенными пунктами. Добраться до указанного автомобиля не представляется возможным из-за ухудшения погодных условий.

При этом люди, находящиеся в указанном транспортном средстве, заявили по телефону спасателям, что чувствуют себя нормально.

Напомним, ранее сразу в нескольких регионах Румынии было объявлено штормовое предупреждение, а также опасность схода селевых потоков.