Рим, , 19:36 — REGNUM Евродепутат Франческа Донато в Twitter (79,5 тыс. читателей) высказалась против помощи Украине: «Этот вооружённый США и ЕС субъект (Владимир Зеленский) выкачивает огромные экономические ресурсы из наших стран с тысячами жертв, чтобы устроить армрестлинг с Путиным. Мы оплатим счет, не только финансовый, за это беспрецедентное безумие.»

Оружие Mil. gov. ua

Напомним, ранее бывший бригадный генерал бундесвера и экс-советник Ангелы Меркель по военным вопросам Эрих Вад призвал проявлять осторожность с поставками вооружения и военной риторикой и искать политическое решение.

«Ведь рано или поздно боевые действия завершатся», — подчеркнул Эрих Вад.

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