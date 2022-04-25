Бухарест, 25 апреля 2022, 19:35 — REGNUM Из-за сильных ветров, обрушившихся на центральную и западную части Румынии, сразу в нескольких регионах страны объявлено штормовое предупреждение. Об этом 25 апреля сообщает бухарестская газета Jurnalul.
Как утверждают синоптики, наибольшая опасность разгула стихии прогнозируется в уездах Харгита и Муреш (Трансильвания).
Предполагается также, что ветер с порывами в 90 км/ч, а также ливневые дожди парализуют уезды Вранча, Галац и Бакэу (румынская провинция Западная Молдавия).
Местные власти призвали население воздержаться от путешествий в опасные районы. Штормовое предупреждение будет действовать до 27 апреля.
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