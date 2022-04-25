Бишкек, , 19:09 — REGNUM Президент Садыр Жапаров огласил свою позицию по законопроекту о возобновлении работы игорных заведений в Киргизии, передаёт госагентство «Кабар» сегодня, 25 апреля.

Казино Pxhere.com

По его словам, если такой закон всё же будет принят, то государство будет строго контролировать, чтобы граждане республики не посещали казино в качестве игроков.

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Глава государства уверяет, что если киргизстанца поймают за азартными играми, то владельцам казино будет грозить лишение лицензии, стоимость которой планируют установить на уровне не ниже $1 млн (73,5 млн рублей).

«Кроме того, вряд ли сотрудники комитета нацбезопасности и МВД будут сидеть, сложа руки. Они будут привлекать к ответственности наших граждан, посещающих казино. Если только какой-либо депутат по привычке не зайдет (шутка)», — подытожил Жапаров.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 января 2012 года в Киргизии действует запрет на деятельность игорных заведений. Впоследствии, 13 апреля 2015 года, был подписан закон о запрете букмекерских контор и тотализаторов.

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