Москва, 25 апреля, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Ставка по льготной ипотеке в России будет снижена до девяти процентов, заявил 25 апреля президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Kremlin.ru Владимир Путин

Отметив, что в условиях санкций руководство страны сохранило программы льготной ипотеки, президент сказал, что нужно принять дополнительные меры в поддержку ипотечников.

Он отметил, что приобретение жилья в стране нужно сделать более доступным, стимулировать «стройку», а затем добавил, что предлагает «снизить ставку по льготной ипотеке с 12% — мы её не так давно установили — до девяти процентов годовых».

Такие шаги страна может себе позволить, поскольку экономическая «ситуация в целом позитивная». Также президент отметил, что нужно «продлить действие этой льготной ипотечной программы до конца текущего года».