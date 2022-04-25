Бухарест, , 18:18 — REGNUM Национальный институт гидрологии и водного хозяйства Румынии (НИГВХ) объявил повышенный, «оранжевый код» опасности наводнений сразу в нескольких регионах страны. Об этом 25 апреля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Алексей Комаров. Наводнение

Эксперты прогнозируют, что в течение ближайших нескольких дней возможны паводки на малых реках Думбрэвица и Илишуа в уезде Бистрица-Нэсэуд на северо-западе страны, а также Сучава (румынский северо-восток). Кроме того, ожидается сход селевых потоков в горных регионах.

В этой связи представители службы спасения Румынии обратились к жителям указанных регионов с призывом воздержаться от походов на природу. По некоторым данным, в ряде населенных пунктов свою работу начали эвакуационные бригады.

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