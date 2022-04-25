Москва, 25 апреля, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Около 400 сотрудников российских дипломатических ведомств выслано из стран Запада за период с начала специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщил 25 апреля заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.

Mid.ru МИД России

«С начала специальной военной операции на Украине из 28 стран Запада было выслано около 400 сотрудников наших загранучреждений», — сказал он на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.

Замглавы МИД уточнил, что наибольшее число российских дипломатов было выслано из Польши, Германии, Словении, Словакии, Хорватии, Франции, Италии и Испании.