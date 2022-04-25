Москва, , 17:20 — REGNUM «Спиной к спине, плечом к плечу», — так охарактеризовал посол Китая в России Чжан Ханьхуэй современное состояние российско-китайских отношений, отразив в этих словах солидарное мнение всех представителей общественности и СМИ, что пришли сегодня в российско-китайский деловой центр «Гринвуд» на северо-западе Москвы. Организаторы, среди которых посольство КНР, Федеральное агентство по делам молодежи и Российский союз молодежи (РСМ), посвятили встречу знаменательному юбилею – столетию КСМК – Коммунистического союза молодежи Китая, исполняющемуся 5 мая. Созданный на следующий год после знаменитого шанхайского учредительного съезда КПК, вынужденно завершавшегося после налета охранки даже не в подполье, а на лодке посреди озера Наньху в провинции Чжэцзян, комсомол Китая вместе с партией прошел большой и славный путь. И внес гигантский вклад в триумф победы китайского народа в антифашистской войне против японской агрессии и последующее успешное социалистическое строительство. Неувядаемой славой комсомольцы Китая вместе с советскими братьями покрыли себя во время внутренней борьбы против чанкайшистской клики и в годы оказания братской интернациональной помощи народу КНДР в отражении империалистической агрессии.

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Молодежный форум «Китайско-российские отношения – безграничное будущее», по итогам которого представители Ассоциации студентов и студенческих объединений России и Союза китайских учащихся в нашей стране подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве», — эта повестка соединяет историю с современностью. И раскрывает не только истоки, но и перспективы нынешнего невиданного взлета двусторонних отношений, параллели с которым можно отыскать разве что в 50-х годах прошлого века, когда именно союз СССР и КНР поставил крест на попытках США и коллективного Запада, развязав холодную войну, добиться всемирной гегемонии.

Праздничную атмосферу форуму задал подготовленный китайской стороной документальный ролик, раскрывший основные этапы комсомольской истории. Вектор исторической преемственности в запоминающемся видеоматериале прочерчен от первых лет КНР и включил кадры выступления Мао Цзэдуна перед китайскими студентами, обучавшимися в МГУ и других советских вузах в Москве, в ходе визита в советскую столицу в ноябре 1957 года. Преемственность поколений, которую Чжан Ханьхуэй в своем докладе показал на примере вступления в КПК лидера КНР Си Цзиньпина в Янъани, провинции Шаньси, столице Особого района, где в 1945 году прошел исторический VII съезд КПК, показывает неизменность руководства комсомолом со стороны партии, идущей к своему XX съезду осенью нынешнего года. Чередуя наиболее известные и знаковые высказывания лидеров наших стран – председателя Си и президента Владимира Путина — на молодежную тему, авторы материала убедительно показали крепнущий стратегический характер нашего взаимодействия, превратившегося в главный фактор стабильности в современном неспокойном мире. Подходы – общие, как и единым является интерес дальнейшего расширения сотрудничества, которое идет во всех сферах, но наиболее наглядно, ибо показывается цифрами, в области экономики и торговли, рост объемов которой достигает 30% в год.

Демонстрируя подвижничество молодежи в истории, посол Чжан привел ряд красноречивых фактов: В. И. Ленин начал революционную деятельность в 17 лет, а Мао Цзэдун в 28 лет уже был делегатом того самого первого партийного съезда. Перебрасывая мостик к нашим дням, дипломат показал, что в наиболее продвинутых в технологическом отношении отраслях китайской экономики главные прорывы были совершены коллективами, в которых средний возраст сотрудников не превышает 30-35 лет.

Подхватив тему, заданную главой дипломатического представительства КНР, российские участники форума – заместитель руководителя Росмолодежи Андрей Платонов, заместитель полпреда президента в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев, председатель РСМ Павел Красноруцкий, заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов высоко оценили состояние двустороннего молодежного взаимодействия, выдвинув ряд инициатив по его дальнейшему расширению. Все российские спикеры дружно подчеркнули, что постепенное окончание эпидемии открывает перед нами новые возможности, и уже сейчас на всех уровнях появляется множество инициатив взаимодействия в изменившейся к лучшему общественной обстановке. По словам О. А. Рожнова, стоявшего в начале 2000 годов у истоков установления прямых связей российских и китайских молодежных организаций, исключительно важными являются не только экономические и бизнес-контакты, но и единство действий в гуманитарной и общественно-политической сфере. Политики обратил внимание собравшихся, что молодые люди быстро учатся, усваивают уроки жизни и приносят во взрослую политику те навыки, которые впитали под руководством старших товарищей. Практическая реализация положений важнейшего документа, подписанного 4 февраля Владимиром Путиным и Си Цзиньпином – Совместного заявления РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии – откроет нашим странам и народам, молодежи и ее наставникам уникальную возможность утвердить в двусторонних отношениях принцип дружбы из поколения в поколения. Это именно то, к чему мы стремимся в наших общих интересах, в интересах мира и стабильности во всем мире, ради постановки надежного заслона силам агрессии и реванша.

Очень тепло присутствовавшие встретили еще одного докладчика – китайскую студентку московского РУДН Синь Фанъин, которая, как и все китайские участники, на прекрасном русском языке рассказала про свои впечатления о нашей стране. А также о том, какие глубокие чувства и эмоции у нее вызвало знакомство с русской культурой, российскими друзьями, с которыми за годы учебы осуществлено множество интересных и важных проектов и т.д.

Пленарный этап форума сменился широким обсуждением в молодежной среде представителей двух стран сразу по трем тематикам второго этапа – «Экономическое развитие на благо народов», «Годы спортивных обменов – ради общего будущего» (2022 и 2023 гг. объявлены Москвой и Пекином «годами спорта»), «Технологическое лидерство – инновационное развитие». А завершился форум, ставший ярким и интересным событием в общественной жизни российской столицы, двусторонней демонстрацией культурных мастер-классов.