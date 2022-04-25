Москва, , 17:20 — REGNUM Экономическая обстановка в России постепенно улучшается. Об этом 25 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Российская экономика продолжает стабилизироваться. Замедлилась инфляция, недельные темпы роста цен приблизились к нормальному уровню, а не некоторые товары цены уже начали и снижаться», — заявил Путин.

«По оценкам специалистов, здесь играют роль два важнейших фактора: это ситуация на валютном рынке, где курс рубля в последнее время активно укрепляется, и второй фактор — это динамика потребительского спроса», — подчеркнул он.