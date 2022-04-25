Москва, , 17:15 — REGNUM Законопроект о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, внесли в Госдуму члены комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела извне во главе с Василием Пискарёвым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 25 апреля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Прежде всего, законопроектом предусматривается консолидация и актуализация положений действующих законов, регулирующих статус иностранного агента.

Так, определяется, что иностранным агентом может быть признано любое российское или иностранное юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, иное объединение лиц или физическое лицо независимо от его гражданства или отсутствия такового, если такие лица получают иностранную поддержку или находятся под иностранным влиянием и осуществляют политическую деятельность либо целенаправленный сбор сведений в области военно-технической деятельности России, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации, либо распространяют предназначенные для неограниченного круга лиц сообщения и материалы (в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет), либо финансируют указанные виды деятельности, отмечается в сопроводительных документах.

Для информирования о том, какие организации и лица являются иностранными агентами, предусматривается ведение реестра, содержащего также информацию о том, кто аффилирован с иностранными агентами. При этом на физических лиц, аффилированных с иностранными агентами, не распространяются требования и ограничения, установленные для иностранных агентов.

Также иностранные агенты обязаны сообщать о наличии такого статуса своим работникам, органам публичной власти, в которые они обращаются, лоббируя свои интересы, обязаны маркировать производимые ими материалы.

Иностранным агентам запрещено осуществлять преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность в отношении несовершеннолетних, производить информационную продукцию для несовершеннолетних. Также на иностранных агентов предлагается распространить ограничения, связанные с инвестированием в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Отдельно прописывается, кто не может быть признан иноагентом. Например, органы госвласти, лица, подконтрольные Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, госкомпании, госкорпорации, религиозные организации, политические партии.

Иностранное влияние и поддержка

Отдельно прописывается, что под иностранным влиянием понимается «предоставление иностранным источником лицу поддержки и (или) оказание воздействия на лицо в том числе путем принуждения, убеждения и (или) иными способами». Уже при обсуждении инициативы эти «иными способами» вызвали много вопросов. В Госдуме обещали уточнить это положение ко второму чтению законопроекта.

Под поддержкой понимается «предоставление лицу иностранными источниками денежных средств и (или) иного имущества, а также оказание лицу иностранным источником организационно-методической, научно-технической помощи, помощи в иных формах».

Законопроект также касается и посредников. Под посредником при получении денежных средств и (или) иного имущества от иностранного источника понимается «гражданин Российской Федерации или российское юридическое лицо, осуществляющее передачу денежных средств и (или) иного имущества лицу от иностранного источника либо иного лица, находящегося под прямым или косвенным контролем такого источника».

Исключение из реестра иноагентов

Физическое лицо может быть исключено из реестра по решению уполномоченного органа в случае отсутствия в течение более двух лет с момента включения в реестр признаков иноагента.

Кого не будет в реестре

От обязанности подавать заявление о включении в реестр освобождаются сотрудники дипломатических представительств, работники консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации, а также представители иностранных государственных органов и международных организаций, находящиеся на территории Российской Федерации по официальному приглашению; иностранные журналисты, аккредитованные в Российской Федерации. Кроме того, предусматривается, что подавать заявления не будут «иные лица (категории лиц) по решению уполномоченного органа, принятому в установленном им порядке по согласованию с федеральными органами исполнительной власти в области обеспечения безопасности, в сфере государственной охраны, в сфере внешней разведки, в области обороны».

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