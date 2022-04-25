Москва, 25 апреля 2022, 16:43 — REGNUM Встреча заместителя российского министра иностранных дел Сергея Рябкова с американским послом в РФ Джоном Салливаном прошла 25 апреля, сообщили в пресс-службе МИД России.
Уточняется, что встреча состоялась в Москве. «Обсуждены некоторые вопросы двустороннего характера», — говорится в сообщении МИД РФ.
НАпомним, Вашингтон продолжает вооружать Украину, на территории которой ВС РФ проводят спецоперацию по денацификации. Из бюджета США выделены дополнительные средства «в помощь» ВСУ.
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