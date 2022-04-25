Санкт-Петербург, , 16:37 — REGNUM Заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) всего населения Санкт-Петербурга находится ниже недельных пороговых уровней на 19,4%, сообщили 25 апреля в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Вакцинация петербуржцев от гриппа. Елена Молчанова © ИА REGNUM

Заболеваемость среди взрослых ниже на 22,2%, среди детей от 0 до 2 лет — на 47,8%, среди детей 3-6 лет — на 44,8%, среди детей 7-14 лет — на 27,4%.

«В настоящее время заболеваемости гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге находится на неэпидемическом уровне», — уточнили в ведомстве.

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