Москва, 25 апреля, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Российские производители кондитерских изделий могут отказаться от пальмового масла и заместить его подсолнечным, но это приведет к росту цен на конфеты, печенье и хлебобулочную продукцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал информацию о том, что Индонезия запретила экспорт пальмового масла.

Elizaveta Usova Пальмовое масло

«Запрет экспорта пальмового масла резко усилит инфляцию в производстве кондитерской продукции и бакалее, а также скажется на росте цен в сфере фастфуда, — сказал Сафонов. — Пальмовое масло активно применяется и у нас, поскольку это один из способов снижения себестоимости кондитерской продукции. Однако мы можем заместить его подсолнечным маслом, но это тоже приведёт к росту цен на конфеты, печенье, хлебобулочные изделия».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что из-за запрета на экспорт пальмового масла Индонезия может потерять за месяц 3 млрд долларов.