Москва, 25 апреля, 2022, 16:34 — ИА Регнум. В качестве симметричного ответа на недружественный шаг Берлина МИД России объявил о высылке из России 40 сотрудников германских дипломатических учреждений, сообщили 25 апреля в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

ИА REGNUM МИД России

По этому поводу в МИД РФ сегодня, 25 апреля, вызвали чрезвычайного и полномочного посла Германии Гезу фон Гайра, которому «был заявлен решительный протест в связи с откровенно недружественным решением» Берлина.

Речь идёт об объявлении германскими властями 4 апреля 2022 г. о высылке 40 сотрудников российских дипломатических учреждений в Германии. Германскому послу заявили в МИД России, что такой шаг Берлина является неприемлемым.

Что касается аргументации германского министра иностранных дел Анналены Бербок, заявившей, что эти дипломаты якобы работали на подрыв «свободы Германии» и «единства немецкого общества», — это совершенно абсурдные обвинения, считают в Москве.

«Послу ФРГ была вручена нота об объявлении persona non grata сорока сотрудников германских дипломатических учреждений в России в порядке симметричного ответа на вышеупомянутое решение правительства ФРГ», — заявили в ведомстве.

Читайте также: Бербок объявила о высылке из Германии 40 российских дипломатов