Подгорица, 25 апреля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Согласно данным черногорского статистического ведомства Monstat, цены производителей промышленной продукции в Черногории в первом квартале этого года выросли на шесть процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

Цены производителей промышленной продукции выросли на 4,3 процента в первом квартале этого года по сравнению с последним кварталом прошлого года.

Горнодобывающая промышленность, разработка карьеров и обрабатывающая промышленность выросли на 1,7% и 7,9% соответственно.