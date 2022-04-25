Сфакс, Тунис, 25 апреля 2022, 15:22 — REGNUM Не менее 12 человек погибли в результате крушения нескольких судов у берегов тунисской провинции Сфакс. Об этом 25 апреля сообщает Babnet со ссылкой на заявление спасательных служб.
По последним данным, как минимум четыре судна попытались доплыть из Туниса до территории Италии. В ходе спасательной операции удалось спасти 98 человек. Точное количество пропавших без вести уточняется.
Журналисты отмечают, что местным властям удалось установить личности нескольких погибших.
Предположительно, причиной катастрофы стал перегруз и износ судов, которые были наняты мигрантами.