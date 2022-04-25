Сфакс, Тунис, 25 апреля, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Не менее 12 человек погибли в результате крушения нескольких судов у берегов тунисской провинции Сфакс. Об этом 25 апреля сообщает Babnet со ссылкой на заявление спасательных служб.

Mohamed Ali MHENNI Мигранты

По последним данным, как минимум четыре судна попытались доплыть из Туниса до территории Италии. В ходе спасательной операции удалось спасти 98 человек. Точное количество пропавших без вести уточняется.

Журналисты отмечают, что местным властям удалось установить личности нескольких погибших.

Предположительно, причиной катастрофы стал перегруз и износ судов, которые были наняты мигрантами.