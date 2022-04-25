Москва, 25 апреля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Российский певец Филипп Киркоров планирует организовать масштабный концертный тур по России. Об этом пишет портал «Телепрограмма» 25 апреля.

Serge Serebro Филипп Киркоров

Известно, что турне, приуроченное к 55-летию музыканта, включит в себя 106 городов по всей стране. Отмечается, что старт гастролей намечен на июнь 2022 года, а их завершение ожидается в конце 2023 года.

Ранее выступления Филиппа Киркорова в Израиле были отменены. Точная причина отмены шоу не раскрывается.