Брюссель, 25 апреля, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Европейский союз до настоящего момент демонстрировал готовность идти вперед в вопросе антироссийских санкций и останавливаться на достигнутом не планирует. Об этом 25 апреля на брифинге в Брюсселе заявила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Она добавила, что дебаты между странами ЕС по шестому пакету санкций против РФ продолжаются, однако подробности и сроки Спинат разглашать не стала, сославшись на их «конфиденциальный характер».

«Мы принимаем быстрые и серьёзные меры. Мы не можем сообщать ни о сроках, ни о подробностях нового пакета санкций, так как речь идет о конфиденциальных переговорах. Мы полны решимости принять новую серию санкций», — цитирует РИА Новости официального представителя Еврокомиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что вопрос о введении эмбарго на поставки газа и нефти из России в Европейском союзе обсуждает, однако страны — члены ЕС пока не могут прийти к консенсусу. Он также добавил, что тема введения эмбарго на российские энергоносители вновь будет обсуждаться на следующем саммите ЕС в конце мая.