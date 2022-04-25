Париж, 25 апреля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Кремль мог бы разыграть фактор военного сотрудничества французов с киевским нацистским режимом, но нет уверенности, что в Кремле и на Смоленской площади на это хватит политической смелости, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 25 апреля, комментируя итоги президентских выборов во Франции.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Как сообщалось ранее, победу на выборах одержал действующий президент Франции Эммануэль Макрон. Во втором туре он набрал 58,55% голосов.

«Я спокойно отношусь к тому, что в Елисейском дворце ещё на пять лет остался Эммануэль Макрон. Надежды на победу Марин Ле Пен почти не было, да и после того, как в принципиальных вопросах политики в отношении нашей страны она в числе других европейских правых присоединилась к европейскому русофобскому мейнстриму, я смотрел на неё только как на фактор, способный лишь тактически встряхнуть Европу. Теперь Ле Пен окончательно закрепила за собой реноме пустого политика. А президентом Франции вновь стал тот, кого, как ранее Саркози и Олланда, «вырезал» заокеанский «папа Карло».

Тем не менее итоги выборов показывают, что Франция — расколотая страна, и это хорошо. Этот раскол, который по мере ухудшения экономического положения в стране и усиления американского доминирования в Европе будет усиливаться, породит новых политиков, заставит действующих оппозиционеров становиться более внятными. Здравомыслящие люди, уклонившиеся от глобалистской обработки мозгов, во Франции, как мы видим, есть и справа, и слева. Пока платформа суверенности в качестве сплачивающегося элемента для них не работает, но, думаю, она всё больше будет становиться таковой. Кроме того, теперь во Франции появится больше политиков-мусульман. Движение по пути, указанному Мишелем Уэльбеком в романе «Подчинение», продолжится.

К сожалению, у нас почти нет инструментов работы с европейской политической средой. «Единую Россию» в Европе в качестве политического субъекта не признают, международным контактам других партий сам Кремль препятствует, самостоятельно мыслящих интеллектуалов — раз, два и обчёлся… Здесь мы не игроки. Разве что заняться установлением и развитием связей по линии исламских обществ — этим стоило бы заняться.

Посмотрим теперь, как фактор военного сотрудничества французов с киевским нацистским режимом будет уже после победы Макрона разыгран Кремлём. Мне бы хотелось, чтобы имел место реальный скандал, полный разрыв, жёсткое предъявление обвинений. Пусть Макрон оправдывается, пусть сам занимается потом наведением мостов. Не уверен, однако, что политической смелости на это в Кремле и на Смоленской хватит», — отметил Михаил Демурин.