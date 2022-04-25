Красное-на-Волге, Костромская область, 25 апреля, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников попросил МВД, прокуратуру, трудовую инспекцию и налоговую проверить завод «Ювелит», выпускающий ювелирные украшения под брендом «Sokolov». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Ситуация обсуждалась на заседании регионального штаба по обеспечению устойчивости экономики.

Наталья Диева ИА REGNUM Ладья — герб Костромы

Поводом для сомнений главы послужила информация о массовых увольнениях сотрудников предприятия по собственному желанию. По неподтверждённым данным «по соглашению сторон» с завода ушло около 200 человек.

«Предположительно, компания поступила таким образом, лишив сотрудников социальных гарантий, предусмотренных трудовым кодексом при сокращении», — пояснили в пресс-службе губернатора.

Напомним, ранее о принудительных увольнениях на предприятии в социальных сетях написал костромич, пожелавший остаться неизвестным. Руководство завода опровергло информацию, отметив, что сотрудники сами приняли решение покинуть компанию из-за низких заработков вследствие снижения спроса на изделия.

Справка: ювелирная промышленность — одна из ведущих отраслей экономики Костромской области. В ней работают 1200 предприятий и ИП, занято более 10 тысяч человек. Регион производит более 60% от общероссийского объёма украшений. Большая часть заводов расположена в Красном-на-Волге. Крупнейшим из них является «Sokolov». На предприятии работают 1800 человек.