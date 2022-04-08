Посёлок городского типа Красное-на-Волге, Костромская область, 8 апреля 2022, 17:30 — REGNUM Руководство костромского завода «Ювелит», выпускающего ювелирные украшения под брендом «Sokolov», прокомментировало анонимное заявление о массовых увольнениях сотрудников. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
О критичной ситуации с кадрами в социальных сетях написал костромич, пожелавший остаться неизвестным. Он указал, что работников завода активно просят написать заявления об увольнении по собственному желанию.
ИА REGNUM обратилось за комментариями к директору АО «Ювелит» Евгению Кнутову. Он опроверг информацию о принудительных увольнениях, отметив, что текучка кадров в первом квартале 2022 года сохраняется на уровне 7−8%. Этот уровень на заводе не считают критичным.
Ювелирная промышленность — одна из ведущих отраслей экономики Костромской области. В ней работают 1200 предприятий и ИП, занято более 10 тысяч человек. Регион производит более 60% от общероссийского объёма украшений. Большая часть заводов расположена в Красном-на-Волге. Крупнейшим из них является «Sokolov». На предприятии работают 1800 человек.
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