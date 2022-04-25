Москва, 25 апреля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Оказать правовую помощь беженцам из Донбасса призвал Генеральную прокуратуру РФ президент России Владимир Путин. Об этом 25 апреля он сказал, выступая на коллегии Генпрокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Президент отметил, что людям, которые прибывают в Россию с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик, следует уделять особое внимание. На сегодняшний день в России уже около миллиона беженцев, в том числе более 100 тыс. детей.

По словам Путина, у людей, которые вынужденно покинули свои дома, не всегда есть с собой документы, нужные для получения материальной помощи, медицинского обеспечения, устройства детей в детсады и школы.

«Я прошу Генеральную прокуратуру оказывать людям правовую помощь, защищать их права, в том числе рассматривать обращения пострадавших в максимально короткие сроки. Людям и так тяжело, помогайте им», — сказал Путин.