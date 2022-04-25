Стокгольм, 25 апреля 2022, 14:18 — REGNUM В южных муниципалитетах Швеции заметен рост рейтинга «Шведских демократов». Об этом свидетельствуют данные нового опроса, проведенного социологами из Infostat по заказу газеты Expressen.
На вопрос, за какую партию они проголосовали бы, если бы сегодня состоялись выборы в местные органы власти, 21,5% респондентов, проживающих в Сконе и Блекинге, предпочли «Шведских демократов», что на 2,2% больше, чем на последних выборах. На национальном уровне поддержка партии составляет 15,4%.
Рейтинг «Социал-демократов» на юге Швеции составляет 28,4%. За «Умеренных» в Блекинге и Сконе готовы проголосовать 21,4% избирателей.
В опросе Infostat, проведенном в период со 2 февраля по 12 апреля, приняли участие 830 человек.