Стокгольм, , 14:18 — REGNUM В южных муниципалитетах Швеции заметен рост рейтинга «Шведских демократов». Об этом свидетельствуют данные нового опроса, проведенного социологами из Infostat по заказу газеты Expressen.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

На вопрос, за какую партию они проголосовали бы, если бы сегодня состоялись выборы в местные органы власти, 21,5% респондентов, проживающих в Сконе и Блекинге, предпочли «Шведских демократов», что на 2,2% больше, чем на последних выборах. На национальном уровне поддержка партии составляет 15,4%.

Рейтинг «Социал-демократов» на юге Швеции составляет 28,4%. За «Умеренных» в Блекинге и Сконе готовы проголосовать 21,4% избирателей.

В опросе Infostat, проведенном в период со 2 февраля по 12 апреля, приняли участие 830 человек.