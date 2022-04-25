Москва, 25 апреля, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Дипломатические работники в США и Европе откровенно призывают Украину к победе на поле боя. Об этом 25 апреля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Генпрокуратуры РФ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«На наше удивление, дипломатические работники высокого ранга в Европе и в Соединённых Штатах призывают своих украинских сателлитов использовать все их возможности для того, чтобы одержать победу на поле боя. Такая странная дипломатия у наших партнёров в США и Европе. Дипломаты к этому даже призывают», — заявил Путин.

«Но по мере осознания того, что это невозможно, на первый план выходит другая задача — расколоть российское общество, разрушить Россию изнутри. Но и здесь заминка: не получается», — указал он.