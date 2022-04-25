Москва, , 14:10 — REGNUM С призывом оградить российский бизнес от ненужного и чрезмерного контроля выступил президент России Владимир Путин 25 апреля на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам российского лидера, прокуратуре нужно обеспечить свободу бизнеса и в то же время реагировать на закулисные картельные сговоры.

Также он добавил, что, благодаря в том числе и работе прокуратуры, в России уменьшилось число необоснованных проверок бизнеса.

«Во многом благодаря вашим усилиям снизилось количество необоснованных проверок бизнеса, жестко пресекалась пропаганда экстремизма в информационном пространстве, противоправная деятельность некоторых неправительственных организаций», — сказал Путин.

При этом президент РФ указал, что система поддержки предпринимателей в РФ должна работать для них четко и комфортно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что российское предпринимательство должно получить максимальную поддержку, предполагающую снижение административной нагрузки.