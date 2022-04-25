Москва, 25 апреля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. На Западе перешли к подготовке убийств российских журналистов. Об этом 25 апреля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Генпрокуратуры РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Поскольку и на этом, информационном, поле терпят поражение, одурачивая своих граждан и используя монопольное положение на информационном пространстве в своих странах и некоторых других странах… всё равно терпят фиаско, здесь на территории России — перешли к террору. К подготовке убийств наших журналистов», — заявил Путин.