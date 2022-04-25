Москва, 25 апреля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Российское общество проявило зрелость и сплочённость. Об этом 25 апреля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Генпрокуратуры РФ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«Наше общество проявляет зрелость, сплочённость, поддерживает наши Вооружённые силы, поддерживает наши усилия, направленные на обеспечивание, безусловно, безопасности самой России и поддержку граждан, проживающих на Донбассе. Поддерживает наших людей на Донбассе», — заявил Путин.