Москва, 25 апреля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Российское предпринимательство должно получить максимальную поддержку, предполагающую снижение административной нагрузки. Об этом 25 апреля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Генпрокуратуры РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Тут же получили барьеры, связанные с санкционной агрессией против России. Это, действительно, по-другому и сказать нельзя — санкционная агрессия», — заявил Путин.

«В этой ситуации, безусловно, нужно максимально поддержать российское предпринимательство. Использовать для этого все возможности, включая снижение административной нагрузки. Безусловно, есть сферы, требующие проверок, и особенно там, где это касается жизни и здоровья людей. Во всех остальных случаях, как мы решили, действует мораторий», — указал он.