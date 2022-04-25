Москва, 25 апреля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила нападения на известных российских журналистов. Об этом 25 апреля сообщил президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства принял участие в заседании расширенной коллегии Генеральной прокуратуры России. Он рассказал, что сотрудники ФСБ пресекли деятельность террористической группы, которая планировала нападения на известных российских журналистов.

«Терпя информационное фиаско в РФ, Запад перешел к попыткам убийства российских журналистов», — сказал Путин.