Москва, 25 апреля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. На фоне беспрецедентного санкционного давления в России необходимо особенно внимательно следить за реализацией социальной поддержки граждан. Об этом 25 апреля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Генпрокуратуры РФ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«Россия сталкивается в последние годы с беспрецедентным санкционным давлением со стороны западных стран. После начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса такое давление, как мы понимаем и знаем, ещё больше усилилось», — заявил Путин.

«Сейчас правительство и наши регионы реализуют масштабные меры поддержки граждан России, и надо добиваться, чтобы эти механизмы социальной поддержки бесперебойно работали на всех уровнях. Имею в виду в том числе своевременное перечисление пенсий, выплаты пособий малообеспеченным и многодетным семьям», — указал он.