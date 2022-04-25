Катовице, Польша, 25 апреля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Нормальные экономические отношения между Россией и Европой не должны восстанавливаться, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 25 апреля на открытии Европейского экономического конгресса в городе Катовице.

Chancellery of the Prime Minister of Poland Матеуш Моравецкий

По его словам, действия России на Украине нужно остановить «вместе и решительно», «здесь и сейчас», и именно для этого уже введены антироссийские санкции. Но также нельзя допустить и «возвращения того, что было».

«Сегодня я не так опасаюсь прерванных цепочек поставок, производства, торговли с Россией, как боюсь, что слишком быстро найдутся те, кто захочет эти цепочки с РФ восстановить», — сказал Моравецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее польский премьер заявил, что в вопросе оплаты российского газа в рублях Варшава будет ориентироваться на позицию Еврокомиссии.

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