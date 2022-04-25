Триполи, Ливан, , 13:49 — REGNUM Не менее 40 человек пропали без вести в результате крушения судна, перевозившего беженцев из Ливана на Кипр. Об этом 25 апреля сообщает Al-Maydeen со ссылкой на министерство обороны Ливана.

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По последним данным, судно накануне отплыло из Триполи. На борту находились 83 человека. В непосредственной близости от берега судно начало тонуть из-за сильного перегруза. В ходе спасательной операции ливанским военным удалось спасти 42 человека и обнаружить тело одного из погибших.

Остальные пассажиры числятся пропавшими без вести.

Спасательная операция у берегов Триполи продолжается.