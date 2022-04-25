Санто-Доминго, 25 апреля, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Четырнадцать провинций Доминиканской Республики примут участие во всеобщей забастовке, которая начнётся 25 апреля. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

(сс) Cristian Cruz. presidencia.gob.do Луис Абинадер

К забастовке призывают общественные организации, транспортные компании и феминистские сообщества. Протестующие требуют от правительства решить ряд социальных проблем первостепенной важности, например, обеспечить чистой питьевой водой всех граждан республики, снизить цены на топливо и повысить зарплаты.

Губернатор провинции Сантьяго Роза Сантос заявила, что достичь соглашения с протестующими будет невозможно, поскольку их требования чрезвычайно трудно удовлетворить.

Президент Луис Абинадер призвал участников забастовки проявить терпение и пойти навстречу правительству перед лицом экономического и социального кризиса.