Москва, 25 апреля, 2022, 13:04 — ИА Регнум. От посевной в России зависит судьба инфляции в 2023 году. Об этом 25 апреля заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников журналистам на брифинге.

Kremlin.ru Максим Решетников

«Правительство по поручению президента уделило особое внимание вообще запуску посевных, потому что в конечном итоге от этого зависит тот уровень инфляции, который мы получим на конец года», — заявил Решетников.

«Наша инфляция во многом определяется продовольственными товарами — тот уровень процентных ставок, тот уровень инвестиционной активности и так далее. Вопрос посевной — это вопрос не только и далеко не только посевной», — подчеркнул он.

По его словам, в связи с этим был принят комплекс мероприятий, включивший повышение субсидирования процентных ставок, компенсации расходов селян, механизмы поддержки крестьянско-фермерских хозяйств и так далее.